【新聞龍捲風】戴立綱回龍捲風探班也遭殃？4色瑪卡黃金比例混合一起吃才有效？

深受觀眾喜愛的戴立綱在卸下主持棒後，已經有好一段時間沒跟《新聞龍捲風》的觀眾相見。這次驚喜進棚探班，想不到迎接他的竟然不是讓人感動萬分的重逢，而是地獄般的紮實操練！節目中，戴立綱才進入攝影棚，與主持人簡至豪才寒暄幾句，下一秒就被抓來做伏地挺身，只見戴立綱與來賓彭華幹做不到幾下，就已雙手發抖，說話上氣不接下氣。好在主播張若妤及時解圍，讓兩位熟齡男子獲得喘息機會。

有助打造日常精氣神? 主播張若妤帶來神器「瑪卡」

主播張若妤見到戴立綱和彭華幹氣喘吁吁的模樣，特別提醒，日常就要儲備足夠的精氣神。她提起僅生長在南美洲祕魯安地斯山上的優質「瑪卡」，這是一種營養成份豐富的植物，可以幫助新陳代謝、調節生理機能及耐力、持久力。

對瑪卡小有研究的彭華幹則說，正因為瑪卡有豐富營養成分，曾經有人想將瑪卡移植到其他地區大量種植，卻無法成功，因為瑪卡只適合生長在4000公尺以上的高原。

彭華幹說，瑪卡被當地人視為很平常的蔬菜，可以和西洋芹、美洲樹薯調製成汁來飲用，相傳古印加士兵的驍勇善戰，就是與食用瑪卡有關。直到今天，NASA也將瑪卡當作超級食物給太空人吃，甚至有許多運動員也都會補充攝取。

張若妤分析，市售通路可以看到許多瑪卡商品，以大研生醫的精氣神瑪卡為例，一包裡面有六大營養成分，包括瑪卡、精胺酸、西伯利亞蔘、葡萄糖酸鋅、蛹蟲草子實體，以及透納葉；由於萃取四種不同顏色的瑪卡，成分多元且足量達到2500毫克！不僅如此，連精胺酸也添加到2500毫克。

聽張若妤一分析完畢，戴立綱與彭華幹當場就嚐試起這包瑪卡粉，笑說吃起來甘甜順口，沒有怪味，彭華幹更笑稱自己現在「像大力水手卜派一樣有精神」，且還要留著體力回去好好陪老婆，要和愛人一起幸福美滿。

(中時新聞網)