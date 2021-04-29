台中一男子28日晚，拿安全帽猛砸女友，吳姓網友，將過程上傳至臉書「大里人聊天室」怒批打女人，太誇張了啦。台中市警局霧峰分局內新派出所員警到場處理，但雙方均表示不需警方協助。（翻攝自臉書「大里人聊天室」／黃國峰台中傳真）

中市大里區新南路某巷口，28日晚20歲林姓男子騎機車載著18歲楊女到此下車後，順手脫下安全帽就往楊女頭部猛扁，楊女逃開後，林男還繼續追打，對她拳打腳踢，有民眾報警，一位吳姓民眾也將過程上傳至「大里人聊天室」臉書社群，大批網友呼太超過，中市警局霧峰分局內新派出所員警到場，隔開雙方問話，女方表示不願提告，不需警方幫忙，經員警判斷雙方情緒已平穩，即離去，並依法通報社會局。

根據吳姓網友發布在臉書社群「大里人聊天室」的影片顯示，林男用機車載著楊女到新南路某巷口剛停車，楊女就急著逃開，但仍被林男拿著安全帽猛砸後腦二下，楊女顯得非常害怕，繼續往前逃開了好幾步，並頻頻回頭查看林男的動態，林男仍繼續逼近，楊女頭低低示弱，林男仍再用安全帽猛砸二下，在起腳猛踹楊女腹部，讓楊女幾乎跌倒，楊女最後躲到一輛汽車及一圍牆後方，楊男還不放棄，徒手對楊女揮了一拳，在把她往下壓在地上，過程中楊女都沒回手。

網友看到這一幕，紛紛怒批楊男太過份，「渣男」、「畜生才打女人」，勸女方「拜託女的勇敢離開，不要傻了」、「女人一定要保護自己！」心疼「女生都不說實話，警察也愛莫能助。」

霧峰分局內新派出所副所長李坤忠表示，28日晚9點多接獲報案後，員警立即到場，發現是20多歲的林男和楊姓女子在場，雙方表示是男女朋友，有爭吵情況，員警將雙方隔離詢問，兩人均堅持不需警方協助處理，女方也稱不提告，員警目視雙方均無受傷、情緒也平穩，經抄錄2人資料後，警方就離去，為免雙方再度陷入爭執，警方技巧性的繞了一圈又再回到原點，該男女已離開。

副所長李坤忠強調，29日上午，再從社群媒體發現楊女遭楊男嚴重毆打，警方也再次和楊女聯絡是否要提告？但楊女仍堅稱不願提告，警方依規定已通報社會局裁處。

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(中時 )