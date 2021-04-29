在大甲媽祖繞境中意外爆紅的禮生團「台南舞魅孃」，有最美禮生團稱號，其中團員之一的網紅恩齊，昨（28日）自曝到台東工作時，在上船出海時遭大浪捲下船底，她當下拼命掙扎，但腿部不斷遭船底的螺旋槳吸去，小腿慘遭削去部分肉，所幸最後海巡隊及時趕到，將她救起，目前傷口經清創手術已無大礙。

恩齊昨（28）日在臉書發文表示，她26日前往台東工作，公司老闆要求她坐上船，她原本以為僅是在港口周圍繞行，結果船長直接開向外海，沒想到就在航行過程中突然1個巨浪襲來，造成她被捲下船身，她落海後開始拼命掙扎，「我拉緊救身衣，一直告訴自己一定死命掙扎浮上去，想辦法呼吸」。

恩齊出海時遭大浪捲下船底，她當下拼命掙扎，但腿部不斷遭船底的螺旋槳吸去，小腿慘遭削去部分肉。（圖／翻攝自恩齊臉書）

恩齊說，正當她總算抓住船身時，突然感到仍在海裡的腳被某個吸力吸走，「腳被吸力拉扯下去，鞋子被吸走，我能感覺到是螺旋槳」，她說吸力十分強大，而因為海浪一波波襲來，她的腳前後擺動，部分小腿竟遭螺旋槳削掉，她最後用盡力氣爬行才脫離險境，海巡救難隊趕到後背著她步行穿過珊瑚礁。

恩齊表示，她當時看著雙腿一直流淚，救難隊則要她不可以看傷口，「我知道他們想安慰我，我只是想多看幾眼我的雙腿」，她送醫後經過好幾小時的清創手術，目前已無大礙，但她表示後續復原的路會很辛苦，「我不知道自己的雙腿是否能恢復到正常狀態，只能請求奇蹟和保佑」、「想到一次哭一次，好恐怖」。

(中時新聞網)