東北角酋長岩因地貌關係，近年已成為遊隼棲地，每年2月至6月為遊隼繁殖期，本月28日1隻遊隼雛鳥從40公尺高的鳥巢掉落，新北市動保處接獲通報後立即前往救援，經獸醫初步檢視無明顯受傷，隨後轉送台灣猛禽研究會進一步檢傷，確認雛鳥健康正常，觀察數日無礙後即可野放。
27日中午，基隆鳥會常務理事沈錦豐通報酋長岩1隻遊隼幼鳥疑欲離巢試飛，落在鳥巢邊緣，憂心幼鳥會摔落地面，動保處、瑞芳導覽協會及基隆鳥會均派員到場嚴密觀察。
28日恰逢鋒面抵台，一早即疾風勁雨，沈錦豐發現幼鳥已濕透掉落地面，立即通報動保處救援，隨後將幼鳥送往台灣猛禽研究會檢傷，獸醫師王齡敏檢查後表示，幼鳥的體溫正常，狀況健康，觀察幾天若無大礙即可原地野放。
動保處表示，東北角酋長岩遊隼棲地近年復育有成，目前遊隼已經在育雛，為推廣遊隼保育，動保處與基隆市野鳥學會及瑞芳導覽協會合作，在當地設立解說並於例假日駐點解說及維護秩序，避免民眾因好奇過於靠近，導致遊隼受到驚嚇。
動保處強調，遊隼是東北角重要的自然資產，需要公私協力攜手維護，保護珍貴遊隼與育雛鳥巢，讓復育有成的自然棲地成為觀光熱點，也是野鳥保育的最佳教材。
(中時 )
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