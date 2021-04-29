為了結合企業與籃球，精誠資訊跟通捷國際行銷攜手打造國內首個企業籃球聯賽，集合全台21家大型企業組隊參加，更找來陳世念、成力煥、蔣淯安與田壘4大球星分別代言台北、新竹、台中與高雄4個賽區，將於5月8日正式開打！

「為了創造企業與運動之間的交流，我們特別舉辦這次精誠資訊企業籃球聯賽，希望能讓運動風氣更普遍，」通捷國際行銷執行長王志群表示，「所以這次特別找來陳世念、成力煥、蔣淯安與田壘4名指標性球星代言，更代表不同地區。」

將跟蔣淯安攜手追求台啤在SBL二連霸的陳世念表示，「假如說起北部球隊的球風就是全能，這根本不用講，光是這次記者會選在台北舉辦，就可知道台北球隊的重要性。」至於剛拿PLG年度防守第一隊的成力煥，則用怪異形容新竹球風。

蔣淯安除了強調台中地區的球風就是兇悍打狠，更在現場示範什麼叫做凶狠表情，卻只製造不少笑果；才剛退役的田壘，用積極、努力與很拚形容高雄球風，「就像我打球時一樣，努力追求做到完美，就算感覺每次都差那麼一點點。」

首屆精誠資訊企業籃球聯賽包含精誠資訊、台積電、友達光電、台塑企業、台達電子、大江生醫、樂天市場、研華科技、欣興電子、聯華電子、萬泰物流、日月光半導體、漢翔工業、可成科技、格上租車、信義房屋、健身工廠、四零四科技、慧榮科技、遠東新世紀、三商美邦等企業都將組隊參加。

(中時 )