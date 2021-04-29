華航機師確診新冠肺炎風波持續延燒，今新增2起本土確診病例，台南市長黃偉哲說，華航機師確診消息曝光以來，每天都讓人心驚膽戰，少數人破口卻影響全民，他說，除了搖頭還是搖頭，無法接受。他說，台灣是一日生活圈，北部出狀況，南部也「挫咧等」。

黃偉哲說，雖然事件發生在北部，但南部也要提高警覺，必須加強防疫力道，此外，如果桃園那邊有任何需要、需求，包括人力及物力，南市都會全力支援，畢竟大家同島一命，必須同心協力來抗疫。

他也提到，台灣好不容易走出了長榮的紐西蘭機師陰影，走出桃醫陰影，大家想要喘口氣時，卻發現華航機師出了這個大包，非常遺憾，尤其，之前還聽到機師工會要求放寬居家檢疫的天數，希望能減少一點。對於華航表現跟機師防疫作為，黃偉哲說，除了搖頭還是搖頭，為什麼會讓疫情變這樣？管理制度為什麼這麼鬆散？這不僅影響自己，也影響家人，甚至影響到親朋好友，讓人情何以堪？對於少數人造成的破口，影響到全民，讓大家無法認同。

(中時 )