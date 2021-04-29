即使政府加重手打炒房，不過新政上路前的政策曖昧期房市買氣居高不下，仍有不少自住客趁此機會進場撿便宜，據五大房仲品牌統計旗下門市4月的交易量，普遍均維持3月高檔火燙表現，與處於疫情嚴峻的去年同期相較，約增加五成。

永慶房產集團全台4月較3月減4%，較去年同期則大幅成長56%，永慶房屋業管部協理謝志傑表示，通常第二季是傳統房市交易旺季，購屋需求出籠，今年農曆年後，自住、長期置產投資族群積極看屋、進場，4月初雖有房地合一稅修法紛擾，不過，民眾多已了解政策目的是打擊短期投機炒作，並不影響購屋意願，4月民眾看屋量仍較3月成長一成左右，房市旺季仍旺。

信義房屋4月交易量約與3月持平，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台股頻創新高，加上國內經濟展望樂觀與低利環境不變的條件下，自住需求穩定回籠，台北市以外的都會區，民眾偏好條件較好的新大樓產品，總價1000~1500萬元交易最為熱絡，中南部因為市場已經熱絡一陣子，則有降溫跡象。

包括住商、中信、台灣房屋等各大房仲品牌門市4月量交易，普遍維持今年以來的持續高檔，遠優於去年同期。房仲業者觀察，目前的交易量屬於打房前的「避稅急售潮」，打炒房效應在6月後會更加明顯。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房地合一稅新制7月上路，擔心閉縮期拉長的屋主，售屋動作積極，為搶在5月底前簽約，才有機會適用舊版本稅制，多少會透過小幅讓利提早下車。

新稅上路後，來不及跑的置產族「收手不賣」，市場待售量減；想賣的自住客會考量稅負成本「加價再賣」，市場價格修正不易；有購屋意願的買方會衡量市場變化而「觀望再買」的態度，這三種態度都會影響第三季的交易量。

(工商 )