台灣教科書的演進，呈現有趣的插畫形式，提升孩童興趣，互動的找尋遊戲，讓孩子翻遍課本。（讀者提供）

知名知識型網站「故事」，推出一系列的文章，台灣教科書的演變就像歷史演繹，常常是當下時代共同經典記憶及共鳴，在教師與家長間引發不小的迴響。（翻攝網站，讀者提供）

台灣教科書演變就像歷史演繹，常是當下時代共同經典記憶及共鳴。例如「講到「橘子」會想到〈背影〉，說到「綠豆糕」和「棋盤」就會聯想到〈雅量〉，提到「驅之別院」就會想到〈兒時記趣〉；當然，尤有甚者，講到「國旗」就想到「愛國」，提到「逆流而上」就聯想到「蔣公」。從愛國、蔣公等，都是令老一輩的父母們印象深刻的內容。

知名知識型網站「故事」，最近推出一系列的文章，討論台灣教科書的演進與變革，在教師與家長間引發不小的迴響。大家都知道，現在的教科書和以前不一樣了，而到底有哪些「不一樣」？這些「不一樣」，正如何影響下一代的教育？這是許多人共同關心的議題。

小學課本：不只「小魚不再逆游」，融入美感設計及互動教學，吸引孩子自發學習。回顧戒嚴時期的小學國語課本，當中收入許多愛國的課文。早期教科書歌頌領導人「小魚向上游」的故事，直到今天仍然是許多四、五年級生的回憶，但在台灣邁向民主化的過程中，教育政策從「為政治服務」逐漸轉變為「以學生為主體」，教科書政策也經歷許多重大變革。台灣教科書出版從一綱一本，到一綱多本，教師反應，小學課本越來越像「繪本」，讓小一的學生也願意主動翻閱；到了國高中，讓學生學會資訊的吸收、分析與輸出更加重要。

新北秀朗國小導師陳雯琦表示，新課綱上路後的課本，以康軒出版社為例，整本課本以小一新生米米這位小女孩為主角，課本像繪本森林般，主角和小黑鳥貫穿每一課，學生會跟隨著米米的視角認識好朋友、探索校園及故事閱讀。這樣的設計讓小孩主動翻閱課本，才有自發學習的樣貌。其實說教、規定，越來越少採用，也沒有效果。現在的課本，重視美感設計、聆聽故事、口語表達練習，各式各樣互動的遊戲，甚至課本中附QRCODE，讓家長和孩子一起學習。課本是中小學階段的孩子最長時間接觸的學習工具，是很重要的學習媒介。

興雅國中國文老師陳珮汝則建議，到了國小高年級、國中，閱讀是即戰力。她弄了一個「閱讀非思不可」平台，鼓勵學生把閱讀後的東西消化、思考，表達出來。

陳珮汝提倡，閱讀就是即戰力，需要「實戰訓練」，自詡「越讀小魔女」的陳珮汝開出學習菜單，她說，「課堂上就要用教材來訓練」蒐集資料、分析資料、整合資料、批判資料，最後創造出自己的思想，這才是社會上實際需要的能力。

五〇與六〇年代的課文是黨國教育藉由教科書宣傳愛國思想的工具，九〇年代後，政府開放民間編纂教科書，首先以藝能科教科書作為開端，現在大家所熟知的康軒出版，便是開放後首家投入的業者，之後仁林、台聯、牛頓、南一、明倫、翰林……等約 14 家業者也一同加入，讓教科書的樣貌變得更加活潑。

「故事」網站針對教科書開放後的「一綱多本」議題，邀請了同為臺大歷史系同班同學、也投入教育工作的蕭宇辰與許懿心進行對談。雖然一綱多本後，民編本教科書帶來多元的觀點與視角，不再是一言堂、政令宣導的工具，「但說實在，所謂的一綱多本只是變成老師要從很多版本中挑出一本，學生根本感覺不到改變，因為他永遠就只拿到一本書。」蕭宇辰與許懿心是這段重要歷史的見證人，道出共同心聲。

蕭宇辰：「重點還是在於，你想要教給孩子什麼東西。」許懿心指出，「課本是眾多教學素材的其中一種切入角度」。「當你了解學生，就可以定義自己身為老師，要怎麼使用這本書，因為第一，我知道學生一定會看，第二，考試一定會考。」從學生的角度反身思考，許懿心說「我會額外去補充其他教科書沒有提到的東西，或者帶學生反思，為什麼教科書的內容是這樣寫？」

抱持著不直接給予學生標準答案的教育方針，許懿心在108 課綱國中歷史教科書的編撰過程中，融入更多元的視角與思辨，讓學生能夠理解歷史並非一成不變，實踐自身對於教學與教科書的期待，希望藉由更多政策與現場的配合，讓教育不斷進步。

許懿心認為 108 課綱的上路，確實幫助許多像她這樣有志改變的老師撐出一些得以揮灑的空間，像是在正課範圍外的「問題與探究」就成了許懿心開始實踐她對教科書想像的重要平臺。許懿心說，「學生對考試焦慮，老師其實也非無動於衷，畢竟回過頭來學生升學壓力，多少還是綁在老師身上。」並非所有老師都希望課程內容可以自己決定，有一本經過審查的公定教科書，可以為他們帶來教學上的安全感。

(中時 )