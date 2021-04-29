打房政策步步緊逼，但因新台幣持續走強，各項數據顯示出經濟走勢還在多頭格局，並沒有嚇退房市的自用買方，觀察五大房仲4月全台門市交易情形，發現房市穩中透強，六都房市中南部因為市場熱絡已久，4月房市交易有些略為降溫的情形。

房地合一稅2.0拍板七月上路，擔心閉縮期拉長的屋主，售屋動作積極，為搶在五月底前簽約，才有機會適用原版本稅制。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說，目前的交易量屬於打房前的「避稅急售潮」，新稅上路後，市場可能有幾種反應，來不及跑的置產族「收手不賣」，市場待售量減；想賣的自住客會考量稅負成本「加價再賣」，市場價格修正不易；有購屋意願的買方會衡量市場變化，興起「觀望再買」的態度，這三種態度都會影響第三季的交易量，因此真正的打房效應會在六月以後更加明顯。

4月9日立法院匆匆通過房地合一2.0三讀，為市場投下震撼彈，住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，政府一系列打炒房負面因素，卻沒有嚇退自用買方，主要是買方認為，政策對於投資客嚇阻很有效果，價格有空間討論，更期待能撿到便宜，加上認為大跌不容易，促使自用買盤支撐，應是成交優於去年的重要原因。

永慶房屋業管部協理謝志傑說明，通常第二季是傳統房市交易旺季，購屋需求出籠，推升房市交易量，而今年農曆年後，的確出現自住、長期置產投資族群積極看屋、進場，3月交易量量增，而4月初雖有房地合一稅修法紛擾，立院於4月9日三讀通過，新法將於今年7月1日上路實施，不過，因民眾已了解政策目的是打擊短期投機炒作，因此，並不影響購屋意願，4月房市買氣仍延續3月的交易熱度，旺季仍旺。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股頻創新高，加上國內經濟展望樂觀與低利環境不變的條件下，自住需求穩定回籠，整體4月房市交易表現穩定，北市以外的都會區，民眾偏好入手條件較好的新大樓，統計總價1000~1500萬元的產品交易最為熱絡，4月交易量較3月增溫。國內經濟展望樂觀，自用需求買盤穩定，房市基本面並未出現太大改變，展望第二季與下半年房市仍會是自用當道的市場。

第三季起(7月)將有《實價登錄2.0》與《房地合一2.0》上路，中信房屋總經理張世宗表示，第2季房市預估將有提前反應上述政策的現象，市場交易雖有干擾但火種未熄，房市目前尚無看空的理由。

(時報資訊)