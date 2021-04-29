渣打銀行周四公布季度稅前獲利為優於預期的增加18%；顯見該家專注於新興市場的銀行，已經從新冠病毒的經濟衝擊中恢復過來。

渣打銀行在1至3月第一季的稅前獲利為14億美元，優於去年同期的12億美元，亦高於渣打的10.8億美元預測。

渣打提撥壞帳的準備金較去年少，以及財富管理業務強勁發展，推動了該行業績改善。

與匯豐和駿懋銀行本周稍早公布的財報不同，渣打僅公布部分數據，以及其針對不良貸款所準備的資金。

渣打首季承受了2000萬美元的信貸虧損，較前一季大幅減少3.54億美元。

業績公布後，渣打在香港上市的股票上漲2.4%。

與匯豐一樣，渣打的業績顯示，全球利率觸底正在壓縮銀行利潤；渣打現金管理部門的收入下跌32%。

與摩根大通等美國競爭對手不同，渣打的金融市場部門的營收，因為客戶需求疲弱而下降。

渣打的一個亮點是其以往表現不佳的財富管理業務，在外匯交易和股票相關產品強勁銷售下，該業務第一季營收增加21%。

渣打預計今年的營收將與去年相仿，但在明年將更加成長。

去年由於新冠傳染病造成的經濟破壞，渣打提高了許多不良貸款的費用，從而推延了長期獲利目標。

(時報資訊)