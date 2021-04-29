韓股大盤雖然一度受到韓國電池製造業者LG化學亮眼季報所激勵，不過利空勝出，KOSPI指數收3,174.07點，下跌7.4點，跌幅0.23%。同時，韓元走升，韓國公債殖利率也上揚。

五月三日開始，KOSPI 200或KOSDAQ 150，部分可重新恢復放空。

LG化學股價的漲幅，早盤一度超過7％，最後收盤也大漲6.85%。這家電池製造商28日出具的季報，第一季營業利益狂增六倍。

而韓國電子大廠三星電子於29日公布最新財報中，2021年第一季期間，智慧型手機與消費性電子報佳音，但半導體與面板事業群的表現，卻不太理想。因此，三星股價收跌0.49%。

美國方面，在結束為期兩天政策會議後，美國聯準會28日表示，無論是新冠疫苗接種率，以及景氣復甦方面，都有看到進步。所以，還不需要討論現行政策要不要調整。

外資賣超145億韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,108.2韓元，韓元升值0.43％。

至於韓國3年期公債殖利率上升1.5個基準點至1.119％，10年期的也上升1.4個基準點至2.096％。

(時報資訊)