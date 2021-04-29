民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒，國民黨今天表示，此案暴露出綠營「政二代」行事囂張、無法無天的現狀，難道身兼黨主席的總統蔡英文不用給民眾交代嗎？

趙介佑爆警局見入監友po網 北投分局：願配合警政調查

媒體報導，民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉刑案遭聲押。國民黨今天下午透過新聞稿表示，趙介佑涉嫌販毒，外傳住處被搜後，還向北投警分局興師問罪；一個不到30歲的民進黨員如此神通廣大，行事囂張，背後依靠的特權勢力為何，難道與其民進黨背景、家人皆為民進黨台北市黨務高層無關，社會大眾自有公評。

國民黨表示，趙介佑一家都是民進黨黨員並任要職；事發後，民進黨台北市黨部輕描淡寫說會予以處分，綠營全面淡化處理，絲毫看不出反省與道歉的誠意。內政部長徐國勇昔日與趙介佑熱情合照，如今則跳出來撇清不認識，還說販毒令人「憤怒痛恨」，切割速度之快，令人嘆為觀止。

國民黨說，趙介佑早在2019年12月即因強盜擄人勒贖等案件曾遭收押；去年還協同幫派成員押人凌虐拘禁，遭判刑2年4月，先前這些違法劣行，未被媒體批露，民進黨台北市黨部就無視，更沒任何懲處，請問民進黨這是不是縱容黨員的非法行為。

國民黨指出，去年民進黨台北市主委選舉即有候選人傳出黑道爭議，這次趙介佑又涉及販毒，詐欺還濫用特權，民進黨黨員染黑又染毒，身為黨主席的蔡總統還要坐視不管嗎，蔡總統曾說反毒是政府的第一要務，國民黨呼籲蔡總統「掃毒從自家黨員做起」，先好好清除民進黨內部的毒犯吧。（編輯：蘇志宗）1100429

(中央社)