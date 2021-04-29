1名男子日前見路邊1輛腳踏車未上鎖，竟然就趁四下無人之際竊走，為了掩人耳目，甚至還替腳踏車「變裝」，以黃色膠帶纏繞黑色車身。不過由於手法粗糙，最後遭到認出，當場被員警人贓俱獲。

受害的越南籍來台求學女大學生是在4月18日18時許，將腳踏車停放在蘆竹區南崁路與錦順街口遭竊，而後這名女學生在4月27日20時逛街時，意外在南崁路上發現了1輛與自己遭竊型號相同的腳踏車，而且破舊痕跡外觀十分相似，只不過車身卻是黃色的。

心中充滿懷疑的女學生隨即打電話向當時受理的蘆竹分局南崁派出所警員蔡奇謀求助，而蔡員時值休假，也正好在附近，於是蔡員在向派出所請求支援後，也立即加入了搜尋的行列，並且很快的就在南崁路與南上路口的騎樓地發現了這輛黃色的腳踏車。

蔡員趁隙觀察後發現，該輛腳踏車原來是黑色的，型號特徵也與被害人報案遭竊的腳踏車相符，只不過是遭到黃色膠帶纏繞遮蔽。在埋伏了約10分鐘之後，竊嫌果然出現準備騎車，在場埋伏的員警也在此時現身，當場將他人贓俱獲。

蘆竹分局在調查完畢後，即依竊盜罪嫌將這名57歲的黃姓男子移送桃園地檢署偵辦。蘆竹分局也呼籲，停車時，請選擇照明充足之處，並應加裝防盜鎖具，且鑰匙務必注意取下，以免遭到宵小覬覦。

(中時 )