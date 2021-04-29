路透29日下午報導，據兩位知情消息人士透露，大陸反壟斷機構準備對騰訊開出巨額罰單，預計罰款至少應在100億元人民幣（約430億台幣、15.4億美元），低於本月稍早處罰阿里巴巴的27.5億美元紀錄。

消息人士表示，騰訊的罰款至少應在100億元人民幣（約430億台幣），這個數額足夠大，可以讓國家市場管理總局(SAMR)以儆效尤。

上述消息人士稱，騰訊因為以前的收購和投資未按正常申報程序進行反壟斷審批而受到處罰，此外某些業務經營中也存在違反競爭的做法。

(旺報 )