新冠肺炎疫情嚴峻，福智佛教基金會29日由通霄月稱光明寺的性莊法師、縣政顧問徐永鴻，到縣府捐贈1130份「吉祥禮盒」健康包，由縣長徐耀昌等人代表接受，分送給縣府各單位行政人員吃平安、吃健康。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣防疫禦敵從嚴，基層人員防疫工作繁重，感謝福智基金會提供健康食品，鼓舞士氣，但疫情還沒結束，大家仍需堅守崗位守護縣民的健康。

另外，為因應水情嚴峻，縣府超前部署積極聯繫國軍部隊清淤水庫以儲備蓄水，並提供消防水車、51站定點供水站供應民生用水，以對抗乾旱所造成的民生不便。

性莊法師指出，苗栗縣成功穩住疫情，在於防疫人員的努力與為民服務做得好，「因為有他們的付出，縣民生活才能平安健康」，基金會特別發起關懷行動，同時捐贈健康物資，為社會盡一點心力，也為縣府同仁加油打氣。

福智佛教基金會除贈送吉祥禮盒外，另贈送夢蓮花舞台劇「大寶神珠」門票1000張，期望佛陀慈愛的精神透過戲劇傳遞給社會大眾，讓台灣疫情能夠平息，旱災能夠盡早解除。

福智僧團從3月27日至29日線上舉行祈願法會，並將25000份祈願禮盒、10000份吉祥禮盒及63000包平安麵，陸續贈予全台245個社福關懷機構，期盼支援社會上有需要的人，傳遞真誠健康的祝福。

(中時 )