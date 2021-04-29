台中市百年古蹟西屯張廖家廟修復開工典禮，29日由市長盧秀燕（中左二）等人出席，預計2023年9月完工。（陳世宗攝）

擁有百年歷史的台中市定古蹟「西屯張廖家廟」，經歷地震及颱風侵害造成屋面多處滲水及破損，部分木構件開裂腐朽，牆體多處滲水及傾斜，市府為維護文化資產的結構安全；29日由市長盧秀燕主持修復工程開工典禮，將投入近5000萬元進行修復，活化百年古蹟風華再現。

台中市百年古蹟西屯張廖家廟修復開工典禮，29日由市長盧秀燕，市議員張廖乃綸、楊正中及文化局副局長曾能汀、文化部文化資產局長陳濟民、財團法人台中市西屯張廖家廟董事長廖德淘及多位宗親出席。

曾能汀指出，台中西屯張廖家廟是由三川殿、左右護龍及二個山門連接形成一格局，頗為壯闊的長形立面；由空中鳥瞰，可發現三川殿透過二條過水廊連上拜殿、正殿形成封閉性的空間，此空間於祭祀儀典時正可顯現其神聖性。精緻木結構彩繪，藍漆圓窗配以灰色條紋的萬字圖案，樸拙建築藝術風格表露無遺。

曾能汀說，張廖家廟於1916年完工，1985年內政部指定為古蹟。本次委託文化部認證的泥作、木作、鑿花、瓦作及彩繪等傳統匠師進行修復。市府積極爭取經費，總計投入4936萬元辦理修復工程；包含文化資產局補助2580萬元、市府編列配合款2109萬餘元，及所有權人自籌款246萬8000元，預計2023年9月完工。

文化局強調，為保存及維護文化資產，29日開工典禮適逢天降甘霖，盧秀燕等各界祈福未來風調雨順、國泰民安以及工程期間順利；完工後除維持既有祭祀功能外，部分空間將再利用為展示區及研討室等，並開放公眾參觀，利用公益性開放方式達到古蹟再利用的成效。

(中時 )