福利優厚的國營事業招考又來了。經濟部今天公布2021年台糖、台電、中油及台水等4大國營公司職員招考。初定名額598名，預定10月31日考試。共釋出電機、企管、機械等21類別，大專科以上可報考。新人起薪則跟過去一樣，在3.6萬到3.9萬之間。

這次招考以台電釋出430名最多，其次中油106人、台糖與台水最少，各32與30人。類別有企管、人資、財會、大眾傳播、資訊、圖書資訊、統計資訊、政風、法務、地政、土木、建築、機械、電機(一)、(二)、儀電、環工、職業安全衛生、畜牧獸醫、化學、化工製程，共計21類別。

其中大傳、圖書資訊為今年新增類別，進用單位是台電，相對較去年少了農業、土開、國貿等7類別。

這4家國營公司起薪依類別在3.6萬到3.9萬，雖對比民間不算太高，不過晉用後薪水都可穩定成長，更重要是獎金福利豐厚，今年初多數都可以領到4.4個月年終獎金。也因此去年四大公司職員招考共有3.8萬人報考，錄取率僅5.12％。

(中時 )