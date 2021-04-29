澳洲葡萄酒受中國制裁影響甚鉅，數據顯示，澳洲酒廠2020年12月至2021年3月期間，僅向中國出口約900萬美元的葡萄酒，而2019年同期則為2.53億美元，年減96％，顯示高額關稅幾乎關閉澳洲葡萄酒最大的出口市場。

路透引述澳洲葡萄酒管理局29日公布數據指出，中國商務部採取的措施以及2020年對進口澳洲葡萄酒的反傾銷調查，皆迅速產生影響。中澳衝突惡化已經殃及糖、龍蝦、大麥以及煤炭和銅礦石等行業。

中國早先表示正在對澳洲葡萄酒涉嫌傾銷進行調查後，2020年12月至2021年3月，澳洲葡萄酒對中國的出貨量驟減，而且2021年初仍維持這種狀態。

數據指出，截至2021年3月份，澳洲葡萄酒在過去一年對中國的銷售額下降24％，至6.77億美元。對第二大出口市場英國出口額增長約三分之一，達4.61億美元。對美國的葡萄酒出口額增長4％至3.4億美元。

(工商 )