7-11精品咖啡CITY PRIMA與KKBOX跨界合作推聯名杯套。（7-11提供）

搶攻勞動節連假出遊補給，7-11即起至5月2日，推出線上線下同慶「51勞動節開心花」活動，店鋪首度推出CITY全系列品項任選兩杯8折、3杯7折超值好友分享價外，更精選禮盒、泡麵、鮮乳、茶飲、零食等商品第2件6折。

而統一集團線上OPEN POINT APP行動隨時取，也同步推出「51勞動節開心花」活動，自4月29日至5月2日，CITY CAFE濃萃美式咖啡推「買10送10」優惠，原價1000元，優惠價500元；CITY CAFE特大杯美式11杯，原價660元，優惠價510元；CITY CAFE特大杯拿鐵9杯，原價630元，優惠價510元；CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶11杯，原價660元，優惠價510元。

此外，7-11精品咖啡CITY PRIMA首創O2O行動咖啡館，現也與KKBOX合作推聯名杯套，掃描杯套上QRcode，就能進入線上KKCafe虛擬咖啡廳，享受1首KKBOX特調歌曲。

(中時 )