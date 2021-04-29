華航機師染疫如雪球般愈滾愈大，指揮中心今公布1279名機師專案採檢，再找出1名確診者（案1122）。陳時中表示，案1122就是案1113（就讀康橋小五男童）的父親，再加上先前已公布血清抗體為陽性的機師媽媽、以及另一名就讀康橋的兒子，還有錦興國小的女兒也是血清抗體陽性，等於一家5口都中了。

指揮中心今公布1279名機師專案採檢結果，目前已採檢1099人，1084人結果為陰性、7人為陽性，核酸檢陽性又多出一名，也就是昨日公布的血清陽性3號（案1122）。該案為本國籍50多歲男性，是華航貨機機師，2日至9日曾執勤至美國，返台後於諾富特飯店進行檢疫，期滿後， 19日又再度執勤至美國，月24日自美國經日本返台，25日入境返回住處居家檢疫，27日出現喉嚨痛及發燒等症狀，今日確診。

指揮中心昨日公布3名機師血清陽性家庭接觸者檢驗情形，其中血清陽性3就是今日確診的案1122。（圖／指揮中心提供）

案1122也就是昨日公布本土案例中，案1113就讀林口康橋國際學校小五男童的父親，再加上之前公布的血清抗體陽性的機師媽媽、另一名就讀康橋的兒子，及錦興國小的女兒，一家5口都中。

華航機師染疫案關係表。（圖／中時新聞網製表）

(中時新聞網)