女星瑞莎2016年申請歸化，2019年取得中華民國國籍，2015年她和鞋業小開Mike結婚，婚後生下一女，成為台灣媳婦。近年她積極培育韻律體操選手，卻在DCARD論壇上被匿名網友批評搶功、帳目不清、挖角人才等，對此，瑞莎稍早在臉書發文，坦言：「很心碎，我也是有感受的人」。

2008年瑞莎演出偶像劇《惡作劇2吻》，成功打出知名度，後來演出《桃花小妹》、《單身男女》等讓她更為人熟知，2019年瑞莎申請歸化手續完成，取得中華民國國民身分證。近年她利用所長，成立瑞星韻律體操協會，協助桃園長期培育韻律體操選手，去年她帶隊參加「LA lights 2020錦標賽」，更獲得1金3銅佳績。

瑞莎發文。（圖／翻攝自瑞莎 Larisa臉書）

未料近日有人在網上批評瑞莎空降搶功、挖角他校學生等，今稍早瑞莎無奈發文，直言為此心碎，想到自己小時候的故事，她3歲開始練韻律體操，6歲跟隨烏克蘭國家隊訓練，當時其她姐姐年齡約在11歲以上，她年紀最小，卻因教練常常稱讚她，導致隊上其他姐姐開始不喜歡她，「她們跟我說我們換衣服的小房間有很多老鼠（我小時候很害怕老鼠），雖然那不是事實，但我相信她們了」。

瑞莎和老公育有一女。（圖／翻攝自瑞莎 Larisa臉書）

瑞莎說，有回姐姐們趁教練不在把她關到小房間，還把燈關上，持續了好幾個小時，瑞莎忍住崩潰心情大聲唱歌，直到教練聽到來解救她，此事讓她一度想退隊，但教練力挺瑞莎，希望她別放棄，來到台灣後她以這股精神培育選手，「舊的做法不會帶來什麼改變，所以我勇敢的全新開始努力讓孩子們有我能給的最好的環境發展..我真的努力了」，無奈「越努力有些人越恨我」，雖被抹黑但她直言不會放棄，文章發文3小時後已引來2萬多網友留言，紛紛留言感謝並替瑞莎加油打氣。

(中時新聞網)