台北捷運25週年限量紀念商品3連發，可於中山站、忠孝復興站「捷運商品販售處」搶購。（台北捷運公司提供）

台北捷運營運滿25週年，官方推出3種限量紀念商品，悠遊卡部分有「列車聲光立體造型卡」、電聯車車頭造型的「列車裁型卡」，將在4月30日10時起同步開賣，售價分別為490元、120元；北捷紀念POLO衫也將從5月8日12時起上市，每件售價390元，欲搶購的民眾可至中山站、忠孝復興站的「捷運商品販售處」搶購，售完為止。

台北捷運表示，列車聲光立體造型卡不僅能發光還自帶音效，能重現捷運最真實的聲響，只要刷閘門進出車站，就會發出離站警示音，再結合車頭燈光效果，讓手上的造型卡更顯得獨一無二。且卡面不須安裝電池，感應閘門即可發出聲光效果，還原市面上的熱賣商品「聲光迴力車」，但更輕巧精緻，方便攜帶。

另外，在平面卡型上，北捷也推出文湖線車頭造型的列車裁型卡，以帶有春天氣息的綠色為基底，上頭繪有可愛的貓熊、貓空纜車、摩天輪等台北知名景點，清新風格讓人耳目一新。

台北捷運說，除悠遊卡外，還推出的限定版25週年紀念POLO衫材質吸濕排汗，簡單俐落的立體剪裁，有沉穩黑、閃耀白2款限量造型，打造出專屬北捷的經典質感。

台北捷運指出，欲搶購3款紀念品的民眾，可至中山站、忠孝復興站的捷運商品販售處購買，該處營業時間為每日12時至19時，售完為止；另營業時間如有變動，依現場實際公告為準。詳情可洽北捷24小時客服專線：（02）218-12345或台北市民當家熱線1999(外縣市02-27208889)或瀏覽北捷網站（https：／／www.metro.taipei／）。

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