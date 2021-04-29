華碩(2357)今宣布2035年全球營運100%使用再生能源，而台灣營運部分會提前在2030年就達100%使用再生能源。華碩積極推動人才培育計畫，鼓勵同仁發揮眾智，突破框架激盪更多創新火花，擴大整體綜效，為企業注成長動能，華碩也將風險管理平台，提升為營運持續管理委員會（BCM）。

華碩共同執行長胡書賓表示，華碩從過往PC硬體思維透過內部成長、併購、策略聯盟等方式，持續進化創新加快轉型腳步，朝向PC2.0、AI，5G新世代，第二階段將更妥善運用核心競爭力在永續行動與營運管理，也就是以「數位化衡量、科技化管理」來推動差異化的策略，並整合永續、創新科技和新商業模式，成為企業「新成長平台」。

華碩推行數十年的數位包容計在全球39個國家建立數位學習中心，捐贈超過2萬台電腦，建立數位共融環境，以具體及持續的動力回饋社會，已過55萬人次受惠。

胡書賓表示，華碩將整合永續和創新成為第二個成長動能，企業永續的二大面向，包括法規、極端氣侯、因應貿易戰等，以及責任投資和綠色採購等。華碩也將內部的風險管理平台，提升為營運持續管理委員會（BCM,Business Continuity Management)，該委員會設有9個小組：穩定組織運作、穩定供應鏈、財務應變、業務風險、客戶服務、外部溝通、資訊系統、產品資訊安全、永續發展。

(時報資訊)