興富發(2542)董事長鄭志隆因個人生涯規劃而卸任，興富發發言人廖昭雄指出，目前公司對於接任董事長人選並沒有內定名單，將在5月7日召開董事會選出新任董事長。

鄭志隆以潤盈投資公司法人代表身份，在2015年2月17日接任興富發董事長職務，原任董事長鄭欽天升任興富發集團總裁，鄭志隆本屆董事長任期將到2023年6月9日。不過，今日潤盈投資公司則改派副總曹淵博出任法人代表，並將在5月7日生效。

政府打炒房政策持續，興富發推案仍維持概定的推案步，預估推案量將在600億元左右，有一半約300億元都在高雄市。

興富發今、明兩年邁向入帳高峰期，今日全台將有8筆個案完工入帳，總銷上看330億元，明年則是有5筆個案完工，總金額將超過400億元以上，業績樂觀以待。此外，興富發已經和新隆儲運游家攜手合作，開發汐止工建段合建案簽約，基地面積高達1.4萬坪，初步估計總銷金額200億元，是興富發目前單一最大商辦開發案，預計投入金額約100億元，預計2026、27年完成，未來將成為興富發重要獲利來源。

(時報資訊)