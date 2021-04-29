「芋香米醬油上市發表會」，花蓮縣長徐榛蔚（中）與曾參賽奪冠主廚葉志龍（左）在會中大展身手，以芋香米醬油烹煮創意菜餚，並與玉溪地區農會總幹事蔡宗翰（右）大力推薦這支新款醬油。（王志偉攝）

新味醬油第三代老闆許桓巽（左）說明這款醬油釀造的過程，右為玉溪地區農會總幹事蔡宗翰。（王志偉攝）

花蓮玉溪地區生產的玉溪香米（台稉4號）與花蓮僅存的百年手工醬油廠攜手合作，釀製成芋香米醬油，縣長徐榛蔚今出席上市發表會，肯定地區農會為小農與產業連結，進而發展新產品與服務，這支醬油從釀造到上市，都是革新的嘗試，也創造更適合現代人的健康美味。

花蓮縣玉溪地區是全國單一產區面積最大的稻米產地，地區內米達人長年奪冠，稻米品質極佳，出席記者會的農糧署東區分署副分署長陳吉村表示，近年農會將米加工做成許多米製品，並不斷推陳出新。米是最好的加工原料，利用在地好米，特別是「台稉4號」帶有芋香，樂見結合優秀的加工業生產出受市場歡迎的產品，

花蓮區農業改良場副場長楊大吉也說，玉溪地區米香種類多，「台稉4號」是香米的鼻祖，這款米保有古老的香味，加上新的醬油釀造方式，保存芋頭純香純，老品種有一新發展方向，玉溪農會為農產業加值相當不容易。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰表示，因為媒合會活動認識花蓮百年醬油廠-新味醬油的負責人許桓巽，他有想法、有活力，激盪出以「台稉4號」香米來釀造醬油，經過一年的時間才釀造完成。第一批約1000瓶左右，預計下半年量產。

新味醬油第三代老闆許桓巽則說明，這款醬油在釀造過程便散發出獨特且溫潤的芋頭清香，再透過不同的麴菌進行釀造，使得芋香米醬油的香氣更能提升。玉溪香米本身有足夠香甜，釀造過程中不需再用炒糖來提升甜味，得以最自然的香氣及色澤呈現出單純的好味道。

花蓮玉溪地區農會今在縣府舉辦「芋香米醬油上市發表會」，縣長徐榛蔚與曾參賽奪冠主廚葉志龍示範以芋香米醬油烹調特色料理，徐榛蔚說，農會協助在地農友將產業連接起來，地方企業的努力也讓農友更容易被看見，產生一個善的循環。這支醬油香氣濃郁、口感十足，適合現代人健康，也讓飲食文化更加豐富。

(中時 )