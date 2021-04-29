台北市松山警分局中崙派出倫日前發生黑衣人衝入損壞電腦，前所長竟刪除監視器畫面，引發爭議。民進黨立委管碧玲認為，應該要記兩大過，不過懲戒程序，權責在地方政府，柯文哲把她要求「開考績委員會」當作是「不經調查」的「政治力介入」，為之哽咽，等於宣判台北市的考績委員會不專業、不中立，為什麼柯市長對考績委員會這麼沒有信任。

對於柯文哲今受訪哽咽，管碧玲在臉書表示，對做市長的責任而言，警察吃案隱匿欺騙更值得市長哽咽。這次市政府把「和解吃案、隱匿說謊」略而不談，只用「刪除影像動機待查」留人，顯然要以動機的調查結果做汰除與否的依據。

管碧玲以日前天花板藏毒案子為例，都是「動機待查」，該案的涉案員警說，藏天花板是為了「等失主來領，藏久忘記了」，然後長官也表示等檢方調查結果，再決定是否汰除，只是，檢察官和法官，誰有能力證明藏毒是藏私。

管碧玲說，用最難調查的「動機待查」「暫」不汰除，是用法律責任混淆行政責任；另外一個玄機是：一年累積兩次大過才會免職汰除，現在兩案都一樣，今年不會記兩大過，因為還要等調查，頂多只會先記一大過調職，那麼，調查出來，就算是再補一大過，因為不在同一年，也不必免職。

管碧玲強調，警紀的問題已經很嚴重了，兩大案仍然調職了事，令她憂心，她主張應該要記兩大過。

(中時 )