禾浩辰今（29日）出席髮品活動，提到最近忙拍電視劇《最佳利益2》，第一次和天心合作，每天都有某些時刻會被「性感女神」電到，身邊朋友常以羨慕口吻問他「為什麼你可以和她拍戲」，和他一起健身的圈內男友人也說非常喜歡天心。

禾浩辰以前看過天心的影視作品，但沒看過她的寫真，笑稱：「我圈內友人應該有看過。」他形容拍這部戲壓力大，身心折磨，「天心姊真的很貼心，她時不時在現場對我角色丟出她的想法，可能我的肢體、音調不夠完美，幸好有她在旁督促，讓我的視野更寬廣」。

他很久沒出席活動，特別珍惜今天能當髮品一日店長，他以前曾幫女友和媽媽整理過頭髮，小時有次幫媽媽吹髮，結果吹風機拿太近，差點燙到媽媽的頭皮，讓媽媽很不舒服，「男生比較笨手笨腳，從那次之後就學到如何怎麼當女生的神隊友」，他大學時期曾幫女友吹頭髮，讓女友誇他貼心又暖心。

母親節將到，他除了送媽媽整組髮品，也可能下廚陪媽媽吃飯或帶媽媽吃好吃的，「我很早就離家工作，每次帶禮物回去，媽媽都會很開心，媽媽還會主動找我拍照」。

他說，媽媽沒催他帶女友回家，希望他以工作為主，但又不希望他太累，媽媽常看到藝人壓力過大導致想不開的新聞會打電話關心他，並提醒他壓力不要太大，「媽媽還說不要做了，回家來」。如果不當藝人，念體育出身的他最想開健身房、也想當廚師，到處學各種料理。

禾浩辰和鬼鬼傳了很多年的緋聞，今被問何時要公開？他眼神馬上飄向經紀人，經紀人回「就是好朋友」，他則帶著笑容露出不以為然的表情。

被問到緋聞好友鬼鬼，他說媽媽只在電視上見過她，對她的評語是？他回：「媽媽沒有說耶，她不太會問我的感情的事。」媽媽也不會要求他趕快結婚、成家，他單親家庭，從小和媽媽相依為命，「媽媽要我先把自己顧好，有工作就把握，不太給我任何壓力」。

今活動現場，禾浩辰也與粉絲共演心動小劇場，演繹各種完美髮妝的神隊友情境，不僅在舞台上大玩護髮精油占卜，以甜蜜情話展現一流的撩妹功力；更以貼心男友架勢，親切與粉絲一同拍攝專屬濾鏡，全場沉浸在臉紅心跳的戀愛氛圍中。

(中時 )