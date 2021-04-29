3月21日深夜，一名女子在公車上閉目養神時，竟然遭到鄰座陌生彭姓男子，以外套做掩護，伸手撫摸其大腿，該女子察覺後立馬驚醒，試圖擺脫騷擾，豈料囂張的彭男見狀後，非但無悔意，反而還斗膽將對方裙子掀開，繼續將手往其下體伸，整個過程約10多分鐘，內心相當害怕的被害女子最後忍無可忍，當場尖叫「非禮啊！」當場公車司機便將車開往路上行經的安康派出所報案，讓警方以現行犯身分逮捕彭男，並獲檢察官聲押獲准，台北地檢署也於今（29）日依妨害性自主罪嫌起訴彭男。

據了解，有多項性騷擾前科的50多歲彭男，過去有許多案件因為獲得被害人原諒而撤告，可如今他完全沒有反省，3月21日晚間，在台北市西門町搭往新店的624線公車上，因為見人少而心生歹念，刻意挑選一人在窗邊的被害女子鄰位坐下，接著以外套掩護鹹豬手，偷摸正瞇眼休息的被害女子大腿，嚇得她馬上張開眼睛。

豈料被害女子察覺後，因為內心十分恐懼，加上自己坐在座位內側，往走道方向被彭男擋住，因此在原處不斷扭動身軀、搖頭，試圖想警告彭男，拒絕性騷擾，但彭男見狀卻變本加厲，不僅直接轉向被害女子，還將其長裙掀開，以手侵入下體長達10多分鐘，不堪受辱的被害女子最後高喊「非禮啊！」讓公車司機警覺到出狀況了，馬上將車開往會行經的安康派出所報警，讓警方以現行犯身分逮捕彭男，並獲檢察官聲押獲准，台北地檢署也於今（29）日依妨害性自主罪嫌起訴彭男。

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(中時新聞網)