進入年度繳稅季，會不會讓你覺得手頭有點緊？想要尋找便利的資金流通管道呢？行動支付品牌LINE Pay「貸款」專區攜手12家銀行推出「繳稅季專案」，用戶透過手機可一次快速查詢並申辦合適的貸款專案，即日起至6月底各合作銀行分別推出LINE Pay用戶限定、撥貸抽Switch、低利率、線上快速申貸等專案，便利用戶各式資金運用需求。

LINE Pay表示，LINE Pay「貸款」專區持續與各金融機構合作，整合各式貸款專案，配合繳稅季到來資金需求增加，再新增永豐、凱基兩家銀行，累計貸款專區共整合12家銀行貸款專案，提供用戶一次便利查詢多元貸款方案，滿足超過900萬用戶對行動支付應用的各種需求。

LINE Pay貸款專區12家銀行「繳稅季專案」。（LINE Pay提供／黃慧雯台北傳真）

LINE Pay攜手12家銀行推出的繳稅季專案，集結包含「快速線上核准」、「超低利貸款」、「卡友貸款」、「優惠信用貸款」等方案，其中中國信託商業銀行推出的「中國信託Online貸」，從申請到撥貸全程最快3分鐘完成，提供年利率0.88%起，並加碼撥貸立即抽「任天堂Switch」。渣打銀行針對LINE Pay用戶推出繳稅季限定專案，前三期年利率0.1%且免開辦費，不僅全程線上申貸，貸款額度最高可達NT$350萬元。

更有多家銀行提供低利率且線上快速申貸方案。台北富邦銀行推出的「富邦J好貸」，年利率前三期0.06%且免開辦費，分期型信貸全程線上申貸，簽約後最快10分鐘撥款，最高可貸NT$300萬元。永豐銀行「永豐數時貸」前二期年利率0.1%，線上快速申貸且最高可貸NT$500萬元，讓資金快速到位。凱基銀行「貸您渡稅季」專案，推出年利率0.01%起專案，同時提供小額資金速還金專案，享免開辦費、不綁約優惠。

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