配合防疫的同時也不要停止運動健身！第二屆「三星安農溪馬拉松嘉年華」將在11月28日舉行，主辦單位三星鄉公所29日宣布即日起開放線上報名，完成報名即可獲得超值參賽禮，比賽過程還可品嚐櫻桃鴨、卜肉、蔥油餅等在地美食，鄉公所表示，希望透過活動將三星鄉的特色美食、人文風情讓大眾有進一步地瞭解。

三星鄉公所積極推廣三星的觀光旅遊，並善用當地的天然資源，此次以知名的安農溪流域為主場地，舉辦「三星安農溪馬拉松嘉年華活動」，預計邀請3000名的長跑好手及一般民眾參加。

鄉長李志鏞表示，安農溪流域是三星知名的旅遊景點之一，不論是溪流泛舟或單車、跑步都是近來非常熱門的旅遊休憩活動，這次路跑活動共規劃了「全馬組（42.195 公里）、「半馬組」（21公里）、「健康組」（10公里）及「休閒組」（5公里)等4個組別，比賽路線串連了三星鄉內各重要景點，沿途行經天送埤火車站、破布烏堤防、長埤湖風景區、蘭陽發電廠、安農溪河畔、落羽松秘境、安農溪驛站、分洪堰公園等美麗的景點。

沿途另外還安排了熱情的啦啦隊及特色美食補給站，在比賽過程還可品嚐到櫻桃鴨、卜肉、蔥油餅、蔥捲、當季水果糕點等美食，絕對會讓參與者大呼不虛此行，還能收穫滿滿。

「三星安農溪馬拉松嘉年華」即日起受理線上報名，報名費用及參賽禮、完賽禮，依報名組別將有其差異，活動前一晚另舉辦「選手饗夜」，現場提供豐富的三星特色美食，另安排有精彩的表演。

(中時 )