相較於過去當兵2年的役期，如今只須4個月就能退伍，但還是有不少人唉唉叫！一名只須當12天替代役的男網友發文狠酸草莓兵，只是當兵4個月而已，有啥好抱怨的，去健身房1天就可以抵掉他們5天的訓練量，引發網友討論，我有沒有看錯？12天的在笑4個月，說什麼健身運動量比當兵大，隔著螢幕都可以聞到你的菜味。

一名男網友日前在Dcard上發文分享，看到系上幾個當完兵的同學，回來之後一直在說當兵的事情，讓他忍不住在心裡吐槽，以前當兵動輒都要2年的時間，如今只須要當4個月的「草莓兵」，到底有什麼好抱怨的？

男網友接著說，輪到他去體檢之後，發現原來自己有地中海貧血症，因此只要當12天的替代役究可以了，他覺得這樣很剛好，因為去當4個月的「菜雞兵」根本不符合他的健身標準，他在健身房訓練1天，可能就可以抵掉他們5天的量，如今的狀況剛好可以讓他旁觀草莓兵的復健訓練法。

男網友最後還嗆說，「4個月的兵那麼草莓，每次都只會嘴什麼軍隊裡的壓力跟環境與外面自我要求健身不一樣，那麼乾脆不要當。」

貼文曝光後，原PO立刻被網友砲轟，「12天在笑4個月哈哈哈哈」、「等一下，我有沒有看錯12天笑4個月的」、「12天的在笑4個月也太好笑了吧！你才草莓，說什麼健身運動量比當兵大，當兵是在運動嗎？要是只運動的話大家都去健身房當兵就好啦？隔著螢幕都聞得到你的菜味」。

也有網友表示，自己入伍前的訓練強度也很高，但進去當兵除了是要讓所有人都擁有最基本的體能外，還會教授槍械的使用技巧，避免真的要用到的時候，完全不知道怎麼用槍，至少在進去之前他是不知道如何使用槍枝的。

(中時新聞網)