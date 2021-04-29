三星監獄受刑人以稻草編織的創意稻草人，成了讓人驚艷的藝術作品 。（胡健森攝）

過去農村內常見由乾稻草堆置而成的草垺或編紮而成的稻草人，如今隨著社會變遷數量也越來越稀少，宜蘭縣政府基於維持這項傳統農村文化，同時鼓勵民間社區高齡者多走出家中到外界活動，與宜蘭監獄舉辦宜蘭縣社區稻草人創意競賽，希望透過活動內容及方式，鼓勵高齡者發揮創意及先人們流傳下來的技藝，將編織稻草進一步提升為藝術創作，完成匠心獨具讓人稱讚的藝術作品。

縣府社會處表示，為了鼓勵社區參與，將每個社區補助5000元的材料費，還會開課安排老師傳授技巧，再讓各社區盡情發揮創意，將稻草編織成一件件的藝術作品再進行評比。

宜蘭縣長林姿妙在29日的記者會上表示，縣內65歲高齡者的比例達17.3％，一共有將近7萬8000人，為了照顧越來越多的高齡者，縣府提出了高齡志工及高齡生活大學等老人福利政策，但以目前辦理梯次及參與情形，男女比例女多於男，且比例高達3：1，顯示男性對於活動的參與度較女性為低，縣府設計舉辦社區稻草人創意競賽，希望能藉此讓男性長者多走出戶外並發揮所長，積極加入社會的參與。

縣府社會處表示，創意競賽以「陽光、稻田、老童趣」為創意主題，讓長輩們可以再憶童年時的樂趣，除了補助參賽的材料費，在作品完成評審後，前三名的優勝作品將會在童玩節開幕時公開頒獎表揚，並在童玩節期間公開展示讓民眾觀賞。

協同舉辦活動的宜蘭監獄也展示了Q版的媽祖、牛將軍及祥獅獻瑞等三座大型稻草公益作品，不僅造型設計十分精美，編織的手法更讓眾人讚嘆，都是由宜蘭監獄受刑人花了兩個月時間用心編織完成，這三座作品將會先放在中興文創園區興工二場展示，在童玩節舉辦期間再移至冬山河親水公園繼續展示。

(中時 )