工業電腦龍頭研華（2395）29日公布首季財報，受惠接單動能強勁，帶動單季稅後淨利19.13億元，年增47.7％，毛利率39.6％、營利率17.4％，每股稅後盈餘（EPS）達2.48元，改寫同期新高紀錄。

研華首季營收以美元表達為4.64億美元，較去年同期成長24％，整體表現略優於先前預期，各事業群普遍優於去年表現，其中以工業物聯網事業群（IIoT）及物聯雲事業群（CIoT）成長動能較強，年增率分別成長53％、37％。

而智能物聯網服務事業群（SIoT）與嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）也比去年同期增加18％與7％。僅應用電腦事業群（ACG）因出貨遞延，表現相對弱勢，單季貢獻年減14％。

在區域表現方面，研華各區營收普遍優於去年，中國大陸年增76％最為亮眼，新興市場也有36％正成長。北美及歐洲兩大市場在景氣回溫助攻下，分別較去年同期成長11％及8％。整體北亞市場（日本與南韓）較去年同期成長13％，南韓及日本市場分別年增40％及17％，日本事業體ATJ則因專案結束表現疲弱，年對年衰退12％。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，在景氣回溫及各主要市場基礎建設帶動下，公司第一季營運表現優異，第二季則受惠基建商機與IEM半導體智能設備升級趨勢，訂單需求保持強勁。

不過，因材料供給時間拉長加上配給數量不足，將進一步影響第二季營收表現。內部已成立專案小組積極因應，致力提升訂單達交率，把產業供應鏈因素影響降至最低。

此外，研華將於5月5日舉辦法說，由陳清熙及工業物聯網事業群（IIoT Group）總經理蔡淑妍針對首季營運狀況及未來展望進一步說明。

(工商 )