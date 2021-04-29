台陽礦業公司前礦長林慶隆之子林哲伸、林子斌兄弟，為感懷父親礦務生涯，決定捐出父親生前收藏的重要礦業文物予黃金博物館，今（29）日舉行捐贈儀式，文物包括礦物標本、礦業用具及珍貴的老照片等，由黃金博物館館長謝文祥親自受贈。
林慶隆1917年生於台中，台中一中畢業後，受台灣地質學之父林朝棨教授提攜，隻身至台陽礦業公司任職，因勤勉負責且擅長日語，深獲時任台陽株式會社社長顏欽賢及公司日本幹部的信任，後續接掌公司黃金業務項目並擔任礦長直到退休，期間收藏許多珍貴的礦業文物。
林哲伸表示，黃博館是水金九地區代表性的礦業文化保存單位，與其讓文物在家中蒙塵，不如捐贈給具有專業典藏空間的博物館，讓外界更了解水金九礦區開採歷史，永續傳揚礦業文化的發展。
謝文祥表示，透過這些文物可看到當年礦山採金歲月，礦工胼手胝足謀生計的奮鬥歷程，除充實水金九礦業文史外，對地方礦業記憶延續及在地知識蒐羅與運用，更是彌足珍貴！黃博館將依捐贈文物現況妥善保存並數位化，未來規畫公開展示。
(中時 )
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