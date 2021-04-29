大陸北京某科技公司涉嫌以百萬高薪，利誘台灣20多名高科技人才，到「台皮中骨」的公司上班，更在台北與新竹成立多家人力資源公司、會計事務所和研發中心，因未獲經濟部投資審議委員會核准，已違反《兩岸人民關係條例》；新竹地檢署昨指揮新北市調處展開搜索，訊後諭令許姓與吳姓2名經理分別以10萬、3萬元交保。

據了解，該北京科技公司在大陸小有名氣，根據官網介紹，公司成立於2015年初，研發人員分佈在北京、上海、成都、貴陽等城市，從事大數據晶片設計，主要研發SSD主控芯片、驅動晶片設計等。

新北市調處日前接獲情資，該北京公司看準台灣高科技人才研發能力，以高薪利誘台灣許姓男子擔任在台負責人，先後在新竹縣竹北市成立研發中心，在台北市成立會計事務所、人力資源公司，陸續延攬20多名台灣高科技人才進行先進技術研發，並外流至大陸母公司使用。

檢調發現，獲挖角的台灣員工不乏剛畢業的新鮮人，月薪至少10萬起跳，若是經理級職位，月薪破20萬甚至30萬元，公司為了凝聚台灣員工向心力，董事長每年來台舉辦豪華尾牙宴宴請員工，經常無償招待員工攜眷赴大陸高檔旅遊，花錢不手軟。

新竹地檢署昨指揮新北市調處兵分4處前往竹北研發中心、台北市會計事務所、台北市人力資源公司、竹北市經理住所展開搜索，查扣相關證物，並約談相關涉案人到案詢問，檢方複訊後，諭令許姓、吳姓經理分別以10萬元及3萬元交保。

新北市調處表示，中共挖角、竊密事件近年層出不窮，已非單純商業競爭，民眾應深刻體認中共對台高科技滲透程度，法務部調查局將強化類似案件偵辦，全面反制中共對台挖角、竊密的不法行為，確保台灣高科技產業發展。

(中時 )