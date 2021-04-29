中科園區內的公共藝術。（中科管理局提供）

科技部科學園區審議會第70次會議29日於科技部召開，會中通過中科2件投資案，為生物技術產業之榕懋實業股份有限公司中科分公司、世延生醫股份有限公司中科分公司，投資總額計新台幣0.8億元。

中科管理局指出，榕懋實業股份有限公司預計投資0.7億元，進駐園區設立中科分公司。榕懋實業股份有限公司成立於1989年，專業從事醫療照護、復健及輔助器材研發製造與出口，公司生產上百種產品，行銷遍及全球5大洲40餘個國家，與世界相關醫療器材知名大品牌長期配合，品質認證系統業已經通過FDA、ISO9001、ISO13485、JIS、GMP及CE，部分產品產量已居世界第一位，在業界素享有盛名。

中科管理局表示，本案公司產品為電動照護自動翻身床，具備背部以及腿部抬升功能、床面升降功能、電動自動翻身功能、定時自動翻身功能及中控剎車功能，全機國內製造，價格具競爭力，係國內首創具備自動翻身的多功能照護床產品，有助逐漸普遍使用於照護機構及有需求之家庭，提供長期臥床患者良好的照護品質及疾病預防，並有效降低照護人員工作負擔與職業傷害，大幅改善臥病患者生活品質及尊嚴。

中科管理局說，世延生醫股份有限公司中科分公司投資金額0.1億元，主要產品為經皮神經電刺激器產品，已發展出各種低周波電刺激系列產品；包括低周波神經電刺激器、動力式肌肉電刺激器等，並積極開發新產品，對於電刺激應用在疼痛管理具有相當經驗與應用實績。

世延生醫股份有限公司2016年12月成立，結合國內產學研醫之頂尖團隊技術，並持續透過技轉及產學等方式，提升與強化在醫療照護之能量。該公司刻進行核心技術之延伸開發，調整電刺激應用並搭配紅外線技術和偵測肌肉表皮電位的MI-Tech技術，開發下一代新產品「結合電刺激與紅外線治療之慢性傷口癒合治療儀」。

未來將產品擴大至傷口照護市場；除拓增產業線外，亦希望成為國內指標性傷口照護「照護用設備」開發商與製造商，提升國內技術、人才培訓及經濟效益。

(中時 )