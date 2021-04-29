群利科技(7558)5月3日將以每股60元登錄興櫃。群利科技110年前3月營收達1.43億元，已達去年全年的46%，資本額1.81億元，主要營業項目為自行車錶及其周邊配件的研究、開發、設計、測試及銷售，以自有品牌Bryton自行車錶產品銷售至歐洲、亞洲及美洲等地區，並持續拓展中。

群利科技在109年第四季成功發表高階自行車錶後，其自行車錶產品線於高中低階的產品線已漸趨完整，並擺脫109年上半年度因新冠疫情所帶來的影響，營收及獲利漸有反映，109年度營收為3.14億元，稅後盈餘1112萬元，每股稅後盈餘0.61元。

群利科技是國內自行車錶品牌中的車友首選，其自有品牌Bryton於台灣自行車錶之市佔率約達4成，而在歐洲、亞洲的其他銷售國家市場，其銷售排行均列於前三名。群利科技推出的低中高階產品，可分別滿足不同騎乘目的，並以其穩定的品質、高續航力及高性價比等優勢，成為自行車錶界之領導廠商。

群利科技除獲得國內外知名車隊車手採用外，在2021年冠名贊助成立台灣Bryton美利達車隊(Team Bryton-Merida) 及與加拿大天然冰河水品牌icefield合作成立Team Bryton Icefield車隊，未來可望透過國際賽事提高台灣自行車手及車隊知名度，並同時行銷推廣Bryton自行車錶。

Bryton自行車錶除GPS地圖導航之功能外，主要可透過各項sensor精確蒐集每次騎乘表現，如速度、踏頻、心跳、功率及路線分析等，提供使用者當次騎乘之表現相關紀錄等數據資訊，透過數據蒐集進一步精準分析其運動狀態及表現，以利後續調整方向。

(時報資訊)