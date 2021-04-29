韓國LG電子(LG Electronics)29日公布了一份，有史以來最好的首季季報數字，這全得歸功於家電產品強勁銷售量。

LG在2021年第一季的合併淨利為1.17兆韓元約10.5億美元，高於2020年同期的1.08兆韓元。同時，營業利益增39.1％，達1.51兆韓元。另外，銷售業績也增27.7％，達18.8萬億韓元。

首季的營業額與營業利益均創歷史新高，打敗2020年第四季的營收18.78兆韓元，與2009年第二季的營利1.24兆韓元。

LG於四月初公佈的預測財報數字，與這次實際財報不相上下，但優於市場普遍預估值。

同時，營益率高達8.1％，也是歷年來第一季中最高的。

LG財報如此亮眼，歸功於家電與空氣解決方案部門，營收為6.7兆韓元，年增23.8％，至於營業利益達9199億韓元，也年增22.1％。同時，銷售額與營利也同步創下該部門有史以來，最佳季報表現。

LG表示，家電產品在北美與歐洲市場年成長性高，尤其是高單價產品賣相佳。另外，韓國本地租賃業務也表現地可圈可點。

至於LG的家用娛樂單位，業績也毫不遜色，其營收年增34.9％，達4.01兆韓元，營業利益也年增23.9％，並達4,038億韓元。

全球第二大電視製造商LG指出，高檔的OLED和NanoCell電視產品在市場歡迎度漸增，需求也持續增加。雖然LCD面板價格上漲，但營利仍刷下11季以來，首次超過4000億韓元紀錄。

不過LG汽車零組件解決方案部門，第一季還是虧損，但幅度有在縮小中。其銷售額為1.89兆韓元，年增43.5％，同時，營業虧損也從968億韓元收斂至7億韓元。該單位認為，因為北美與歐洲汽車產業復甦，營收增加下，再運用有效的成本管理所致。

從2015年第二季以來，一直在燒錢的LG行動通訊部門，還是表現不佳。第一季銷售額幾乎沒變化，都是9,987億韓元，但營業虧損卻從2020年同期的2,378億韓元，擴大至2,801億韓元。

不過，LG於四月初已宣布，將在七月底全面退出智慧型手機業務。至於業務終止的費用，將列入第二季財報中。

LG的業務解決方案部門，也公佈有史以來最高的季營收達1.86兆韓元，年增率為9.1％，因為顯示器與電腦需求強勁。不過，由於LCD面板與半導體等取料成本增加，故營業利益年減30.8％，至1,340億韓元。

(時報資訊)