陽明(2609)過去幾年經營相當辛苦，台驊投控(2636)5、6年前因策略性考量投資陽明，參與陽明現金增資，過去幾年陽明虧多賺少，但整個海運景氣在去年下半年不但翻轉，而且還迎來大爆發，讓陽明獲利一季比一季高，股價也是一路創高，今天股價還贏過長榮(2603)。台驊投控董事長顏益財對於過去的投資可說是「苦盡甘來」，至今不但1張都沒有處分，之前還伺機加碼。

顏益財指出，台驊投控投資陽明，去年底業外投資獲利約4400萬元，今年第1季業外投資提高到4700萬元。台驊財報中，其他綜合損益去年底為3億元，今年第1季底為4億元，4月28日達到8.9億元。

對於今年海運景氣，顏益財認為，第2季運價不會比第1季差，雖然疫情讓航次延長，4月營收可能略降但影響不大，他指出，即使運價現在下跌3成，船公司還是會賺大錢，因為代表船期更順，貨量恢復增加。接下來進入第3季傳統旺季，加上談妥的美國線長約價格不錯，所以航運景氣會更好。

顏益財也表示，這波貨櫃運價大漲，是40多年來都沒有看過的，船公司過去10年很多都在虧損，但現在貨櫃海運業產業結構改變，若從各個研究報告來看，貨櫃業者今年上半年都有賺一個資本額的機會。

(時報資訊)