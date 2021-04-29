連鎖餐飲集團八方雲集(2753)2020年營運未受疫情影響，合併營收51.84億元、稅後淨利6.33億元、每股盈餘（EPS）10.55元，齊創新高、大賺1股本。公司決議擬配息6.5元、創歷年次高，盈餘配發率約61.61％，以29日交易均價182.32元計算，現金殖利率約3.57％。

八方雲集已於28日遞件申請轉上市交易。展望後市，集團除推動「八方雲集」門市改裝、導入智能煎台及自動煮麵機外，亦將在台灣及香港積極拓展新品牌，並規畫進軍大中華區以外市場，預計2022年首季插旗美國開出首店，之後亦規畫進軍日本市場。

八方雲集以鍋貼水餃品牌「八方雲集」起家，2018年在台港分別推出新品牌「梁社漢排骨」及「百芳池上便當」，2019年在香港再推出新品牌「八方台式麵屋」。為多元化集團品牌經營，去年10月斥資約6570萬元，取得「丹堤咖啡」69％股權。

八方雲集2020年合併營收創51.84億元新高、年增7.27％。毛利率雖降至39.49％新低，但營益率逆升至14.71％新高。本業獲利成長配合業外顯著轉盈，歸屬母公司稅後淨利6.33億元、年增達30.46％，每股盈餘10.55元，雙創歷史新高、大賺1股本。

觀察八方雲集去年各地區營運，台灣營收41.18億元、年增14.9％，營業利益7.21億元、年增17.82％。香港營收10.01億元、年減6.88％，營業利益0.49億元、年減42.8％。中國大陸營收0.63億元、年減63.05％，但營業虧損815萬元、虧損減少60.98％。

八方雲集表示，公司門市向來外帶外送占比高，「八方雲集」逾6成、「梁社漢排骨」逾8成，並推出生鮮水餃優惠方案，配合梁社漢排骨持續展店，使經營台灣直營店的子公司八方餐飲，去年營收在疫情影響下仍成長44％，稅後淨利0.3億元、跳增達84.35％。

而香港雖疫情較台灣嚴重，受嚴格防疫措施影響甚大，但公司產品適合外帶外送，透過與電商平台合作，去年外送外帶及外賣平台銷售占逾7成，使子公司八方香港以港幣計價營收僅衰退3.55％，配合香港政府補助挹注，使稅後淨利0.64億元、年增近1.17倍。

八方雲集2021年首季自結合併營收14.12億元，季減0.97％、年增達16.76％。截至3月底集團門市達1250家，其中台灣「八方雲集」達998家、「梁社漢排骨」85家，香港「百芳池上便當」及「八方台式麵屋」共9家。加盟店比重達85％，其中台灣高達98％。

展望後市，八方雲集持續推動門市改裝計畫，導入智能煎台及自動煮麵機，在台港2地持續拓展新品牌。同時，未來規畫推出推出調理包，透過自行開發的線上購物平台及逾千家門市作為販售取貨通路，持續創造營收成長新動能。

此外，八方雲集預計將經營觸角拓展至非華人地區，去年底在美國設立持股60％的合資公司，預計2022年首季插旗美國開出首家門市，並規畫之後再進軍日本市場，期許成為中式速食業的麥當勞，成為中式速食第一品牌。

(時報資訊)