4月29日下午，陸國防部舉行例行記者會，陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答記者問。

記者提問：根據官方媒體報導，遼寧艦航母編隊日前在台灣周邊海域進行訓練，請進一步介紹訓練情況。對航母編隊而言，類似的訓練活動今後是否會常態化組織？

吳謙說，中國海軍遼寧艦航母編隊近日在台灣周邊海域和南海相關海域進行例行訓練，旨在檢驗武器裝備性能，提升部隊履行使命任務的能力水平。關於你提的第二個問題，我想說的是，航母不是「宅男」，遠航必是常態。

另有記者提問：4月23日，中國海軍多艘主戰艦艇集中入列。有媒體分析稱，這是中方在向南海周邊國家「秀肌肉」。請問發言人對此有何評論？

吳謙表示，發展武器裝備，是我們著眼國家安全和發展全局作出的決策，也是世界各國的通行做法。中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策和積極防禦的軍事戰略。相關艦艇入列與地區局勢無關，也不針對任何特定國家和目標。中國堅定維護南海和平穩定，這一政策立場沒有任何變化。

(旺報 )