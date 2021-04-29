日盛投信29日表示，全球主要區域2050-2060年實現碳中和的趨勢確定，帶來中長期道路交通全面電動化的需求。為實現2050年目標，歐盟擬全面上調2030碳減排目標，預期將進一步推動新能源車政策升溫，中長期滲透率上行，對電動車產業形成重大催化。

此外，電池技術演進與成本持續下滑，電動車整體擁有成本，有機會與燃油車平起平坐，也讓電動車加速普及。2020年新冠疫情衝擊全球汽車業，唯電動車一枝獨秀，2020年全球電動車成長率達37％，ARK預估，至2025年全球電動車複合成長率（CAGR）為82％，市場商機龐大。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，中國宣示2060年實現碳中和，2030年碳達峰，歐盟碳排放目標提到55％，拜登在3月底宣佈在電動車領域擬投資1,740億美元，推動電動車產業鏈國產化，以及公用領域電動化，加大充電樁基礎設施建設，並在4月氣候峰會上喊出，加碼將在2030年減碳50％~52％，各國積極力推減碳政策下，電動車成長率也將逐年呈現高度成長。根據研究機構統計，2021年至2023年，全球電動車年成長率將分別達到67.76％、30.39％、30.23％，未來三年年成長率將維持30％之上的高成長率。

王亨指出，至2023年球電動車銷量約866萬輛，在全球碳減排趨嚴下，電動車中長期趨勢明確，另預期通膨在第二季中下旬將見頂回落，看好成長股在第二季中旬有望重拾動能，將有利以成長股為主的科技、電動車族群，建議可伺機布局智能車概念族群。

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