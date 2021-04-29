永豐實今日送件申請股票上市 今年第四家 16:232021/04/29 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，永豐實（6790）29日送件申請股票上市，為今（110）年度第4家國內公司（不含國內創新板1家）申請股票上市。 永豐餘消費品實業公司負責人何奕達，公司實收資本額24.49億元，主要產品包括家庭用紙及清絜用品等，去（109）年稅前純益17.51億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.12元。 《證交所》南光送件申請上市 《興櫃股》久裕興拚今年送件申請掛牌 (工商 ) #永豐實 #申請上市 #送件 #證交所 #創新板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南光申請櫃轉市 今年第二家國內上市公司 18:042021/04/28 財經 振宇五金29日申請上櫃案 11:502021/04/29 財經 《櫃買市場》振宇五金、樂意申請掛牌 13:592021/04/29 財經 《櫃買市場》虎門科技申請上興櫃 德宏今起預收款券 08:192021/04/28 財經 樂意傳播29日申請登錄興櫃股票 11:252021/04/29 財經 《觀光股》台北國賓危老改建 預計明年H1動工 14:162021/04/29 財經 台新投信：中國基本面＋資金面俱佳 A股基金逢低買點到 09:492021/04/29 財經 案1112翁趴趴走 民眾直呼怕死了 04:102021/04/29 焦點要聞 萬海增闢航線 搶高運價市場 04:102021/04/29 財經要聞 《半導體》日月光投控漲多拉回 法人續按讚升價 12:342021/04/29 財經 15金控股利All pass 04:102021/04/28 金融．稅務 財經熱門新聞 成本最低只有7元 這家公司持有2萬張陽明 董座曝投資心聲 - 財經 航運股股價持續上揚 法人買賣籌碼藏細節 - 財經 特斯拉收割韭菜？網紅轟大炒比特幣 馬斯克回應了 - 財經 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 促參小組推動5海淡廠 投資金額上看500億元 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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