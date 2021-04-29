證交所表示，永豐實（6790）29日送件申請股票上市，為今（110）年度第4家國內公司（不含國內創新板1家）申請股票上市。

永豐餘消費品實業公司負責人何奕達，公司實收資本額24.49億元，主要產品包括家庭用紙及清絜用品等，去（109）年稅前純益17.51億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.12元。

(工商 )