第18屆SBL超級籃球聯賽29日舉行4月份單月最佳球員頒獎儀式，桃園璞園雖無緣晉級季後賽，不過在例行賽下半季仍繳出相當不錯的成績單，陣中新秀盧峻翔具備運球突破以及長距離投射的能力，幫助球隊在季末獲得6連勝的佳績，同時獲選為4月最佳球員。

盧峻翔4月份賽事場均貢獻15.5分、4籃板、2.3助攻、1抄截、0.2阻攻，對於獲選為4月最佳球員，盧峻翔說：「雖然最後沒能晉級季後賽，但我們的進步是有目共睹的。」最後他表示很高興也很訝異拿到單月最佳球員，並將功勞歸於團隊。

璞園總教練顏行書對盧峻翔表現讚譽有加：「峻翔本月表現是球隊連勝時不可忽視的重要因素之一，特別是時常在對手嚴加看防的情況下，仍能找出自己的應對之道，為球隊貢獻穩定的得分。」教練還特別提到峻翔失誤後都能快速回防，展現出年輕球員應有的企圖心。

SBL第18季例行賽已進行完畢，季後賽首輪5月1日在板橋體育館開打，賽制採5戰3勝制，台啤將與九太交手，裕隆則與台銀相互較勁，各隊都朝著最終目標努力，季後賽首輪門票已於年代售票系統以及四大超商購票系統同步發售，更多精彩賽事敬請鎖定SBL。

(中時 )