前進跨國大企業工作，是不少上班族的夢想，其中最具知名度的，不外乎Google、Facebook、Apple等公司，除了薪資優於業界之外，開放彈性的組織氛圍、千奇百怪的福利項目，是每年吸引萬千求職者投遞履歷的原因。也因競爭者眾，光是獲得面試的入場門票，就已相當困難，成功擠進這道窄門的人則更加少見，因此這些企業總是帶點神祕氣息，或許也是令人嚮往的原因之一。

在為數不多的錄取者中，網友Wei-Hsun Chen便是其中之一，他將自己面試Facebook Product Designer（產品設計師）的心路歷程，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

面試過程分3階段，從交出履歷到獲得Offer（指獲得工作機會），總共耗時3個多月。第1階段是電話面試，主要與人資聊天，了解後續面試流程及時間安排。他提醒，應先準備作品集、自我介紹、闡述最得意的作品、應徵動機、想詢問的問題，畢竟面試不只是面試官在了解你，也是面試者評估團隊是否適合自己的機會。

第2階段則包括過去作品、設計批判，首先花費約45分鐘，與面試官分享過去做的2~3個作品，除線上作品集外，建議用Google Slides或Keynote輔佐，以說故事形式來表達，小訣竅是先呈現結果，再敘述過程，讓考官保持興趣。再來，選定一個APP產品，批判設計上的優缺點。一個成功的設計批判，必須涵蓋產品的不同面向，高至設計師對產品商業策略的想法，低至對字型和每個按鈕細節排版的細節要求。

除過去作品、設計批判外，第3階段還有背景面試及解決問題。在背景面試中，主要了解過去作品、工作流程、溝通協作、職涯目標等方面，這也是面試者提出問題的機會，可詢問公司對此職位的期待、績效考核的方式等。解決問題即常見的白板挑戰，通常會給予一個開放性的問題，在期限內進行發想，值得注意的是，這關卡不僅測試解決問題的能力，也觀察面試者與面試官的互動與協作性。

面試結束後，大約1周可得知結果。Wei-Hsun Chen指出，即便面試通過，也不代表就有Offer，還得經過團隊配對的流程，與不同團隊聊聊，看你想加入哪個團隊，雙方合意才會進入談Offer的步驟，有時這階段可能持續數周至數月不等。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，像Facebook等跨國大企業，是許多民眾心中的夢幻公司，也因競爭者眾，想要脫穎而出得花更多功夫，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由大家經驗分享，避開你不知道的雷點或無心之失，還可以獲悉有利於面試現場的種種訊息，進而提高錄取機會。

(中時新聞網)