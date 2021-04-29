蔡先生像是個大學剛畢業的大男孩，他說：「對服務業有熱忱，即便家人朋友都說服務業很累又要輪班，我還是毅然投入服務業，而且一做就是快5年。」

蔡先生服務於台隆手創館，剛報到時從賣場的基層員工做起，因為肯付出，貼心又常被顧客表揚，短短2年就升上店長，蔡先生說：「公司日系色彩很濃，所以採日式管理及服務，福利制度面也很完善，我最有感的就是良好的升遷制度，8成的公司想晉升都得先看年資，但台隆最重視的工作表現及熱忱，所以對於樂於對公司付出的同仁不吝提拔。」

他也提到公司的薪資福利很穩定，像去年受新冠肺炎疫情衝擊，許多零售業都要員工共體時艱，但台隆的年終一樣照給，算是非常照顧員工。

今年疫情看似趨緩，雖說無法出國，反倒挹注內需市場暢旺，所以業機明顯回升，不但顧客的消費意願變高，連客單價也比前年同期（疫情前）成長2成，讓蔡先生愈忙愈開心。

更令人驚喜的是：公司參與1111人力銀行舉辦的「幸福企業」票選活動，他上線幫公司認證投票，意外抽中1萬元，蔡先生笑說，這也算是變相幫自己加薪，實在是非常幸運。

(中時新聞網)