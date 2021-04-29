桃園市長鄭文燦遭議員質疑「踩紅線」搶先公布華航諾富特房務主管（案1120）確診疫情，鄭文燦下午駁斥，強調只是說明淨空原因，是8點和指揮官陳時中通過電話後定調的處理情形，避免資訊混亂，重申未公布個案細節，斥：「口水比病毒還毒！」

「鄭文燦說溜嘴了！」議員黃敬平指出，華航諾富特飯店主管確診應該是下午2點疾管署記者會由指揮官陳時中宣布，但鄭文燦踩了紅線，搶先陳時中證實，難道沒有處罰的疑慮嗎？直言之前徐巧芯、柯P「大嘴巴」衛福部就「恐嚇」要調查開罰，揶揄陳時中也該「恐嚇」一下「未來長官」鄭文燦，否則就厚此薄彼，諷刺陳時中的「最新消息」被瘦燦破梗了。

鄭文燦下午參加模範母親表揚時表示，早上自己是說明為什麼華航諾富特飯店要淨空、淨空作業如何進行，幫助把整個資訊清晰地向市民表達，強調是昨晚跟指揮中心開會決定的結果，今早8點也和陳時中聯繫過，定調「有諾富特工作人員確診，足跡較為複雜要淨空」說法。

鄭文燦重申，確診個案的背景、確診情形、甚至足跡，都是由中央流行疫情指揮中心公布，桃園都不會公布個案的詳細內容，只說明疫情如何處理，避免資訊混亂，也有利於防疫工作進行，反批：「大家都忙著防疫，有人卻忙著口水去抹黑，沒有必要！」

陳時中也在記者會幫鄭文燦解套，稱自己早上8點就到旅館2度廣播，告知大家有員工確診，有一般住宿民眾、機組員、工作人員等人聽聞，等於已經以指揮中心身分對外宣布，因此鄭文燦沒有違規的狀況。

(中時 )