畢業季正式開跑，隨著學子們即將在6月離開校園、踏入職場，全台各大專院校也開始「超前部署」，透過實體或線上就業博覽會，廣邀企業挑選人才。根據根據1111人力銀行進行「2021新鮮人就業意向」調查顯示，今年應屆畢業新鮮人求職態度相對積極，有21.9%已經找到工作；另外有26.5%計劃「畢業前3個月」開始投履歷找工作。近期嶺東科大、台灣首府大學，就舉辦就業博覽會，要替學子們打破「畢業即失業」的迷思。

嶺東科大日前邀請70多家廠商，共提供3000多個全職、兼職或實習職缺，舉辦就業博覽會，另擇期邀請廠商個別向不同學院進行聯合徵才說明會，除讓學生發揮所長，也讓廠商更能依職業屬性進行深度求才，致力將優秀人才一網打盡。而嶺東科大近年在德國紅點設計大獎、新一代設計展、全國技能競賽、A+文資創意季等競賽中大放異彩，學生堅強實力有目共睹。

校方指出，學生近期在各類競賽所公布的得獎及入圍名單，表現突出，像是全國技能競賽中區分賽中，創意產品設計系學生獲得門窗木工職類第1名、服飾設計系學生獲得國服職類第1名，將代表中區參加全國決賽；而新一代設計展入圍數以視覺傳達設計系為例，也在競爭最激烈的「傳達設計類」排名全國視傳系第1。學校用心育才，學生的優異得獎成績，打響了嶺東科大金字招牌，讓各方業界都非常看好所培育的畢業生，用高薪、好福利網羅人才。

而以教育與設計、休閒產業及旅館管理相關科系為主的台灣首府大學，去年受新冠肺炎疫情衝擊，旅遊觀光產業遭受嚴重衝擊，今年校方邀請25間廠商，提供超過500個工作機會，希望畢業生能找到合適的工作。活動現場，勞動部雲嘉南分署還設置了心理測驗攤位，協助學生探索職涯。

而1111人力銀行今年也舉辦「2021知名大學聯合校徵」，彙整知名大學校徵活動的徵才業者近3000家知名企業，目前釋出近20萬個工作機會。另外1111與各大學合作設置TUN大學網完整呈現校方在教學上的特色與科系走向，企業、以及高中學生都可從這裡一窺各校教學與特色，1111人力銀行搭起學校與企業雙向橋梁，為雙方打造優良人才與職場。

(中時新聞網)