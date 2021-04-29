西武獅隊吳念庭昨日達成連續10場敲安好成績，今日對上羅德隊4打數沒能敲安，不過有1分打點進帳，連續安打場次中斷，最後西武獅以2比5落敗，不過明日西武獅要與火腿展開3連戰，有望與王柏融同場較勁，進行台灣內戰。

西武獅先發投手伊藤翔首局接連出狀況，狂丟保送又挨轟，只丟0.1局就被敲2安、3保送、失4分早早退場，讓羅德首局就攻下4分奠定勝基。下半局西武獅有反攻機會，連續3支安打追回1分，滿壘情況下吳念庭敲出游擊方向滾地球，遭到對手美技處理，不過吳念庭有1分打點，此局追回2分。

只不過接下來西武獅打線都遭到壓制，後面8局都沒能再得分，且自2上首名打者敲安之後，後面連1支安打都擠不出來，只靠1次保送上壘，吳念庭後3打席分別為三振、一壘滾地球、游擊滾地球出局，此戰沒能敲出安打，連續安打場次停在10場，打擊率也下滑到2成86，不過有1分打點進帳。

西武獅明天要對上火腿，今日火腿台將王柏融敲出雙安、上壘率百分百，兩人有機會同場出賽，上演「台灣至寶」的對決。

(中時 )