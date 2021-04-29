桃園市大園區一名51歲的陳姓婦人，29日上午騎車返家時，機車因沒油拋錨，停在路邊動彈不得，陳婦慌張地向路過車輛揮手追趕求助，民眾以為遇到怪人於是向警方報案。員警到場得知陳婦的狀況後，協助到附近的加油站買汽油回來添加，總算讓拋錨的機車得以發動，陳婦也順利返家。

大園警分局大園派出所於29日上午接獲民眾報案表示，在中山南路二段與大竹南路口附近，有奇怪的人在路邊攔車，還會在車輛後方揮手追趕，影響交通且相當危險，請警方到場處理。

警員黃有畯、王怡雅、黃柏霖獲報前往查看，發現確實有一名婦人穿著雨衣在路邊揮手攔車，員警立即上前關心。婦人表示，她剛辦完事要回家，沒注意到機車沒油，騎到半路車子突然熄火發不動，她又剛好沒帶手機無法向人求助，且該處地點偏僻，不知道哪裡有加油站，只好冒險攔車求助。

員警得知後協助到附近的加油站買了2瓶汽油回來，總算順利將機車發動，婦人隨後歸還油錢並不斷向員警道謝，感謝警方在她最無助的時候伸手救援，讓她倍感窩心。

(中時 )